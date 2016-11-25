Прем'єр Японії прокоментував розміщення російських ракет на Курилах

Про це у ході виступу у верхній палаті парламенту заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Чотири острови є невід'ємною частиною території нашої країни", - повідомив Абе.

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Також японський прем'єр зазначив, що Японія вже направила по дипломатичних каналах, що це (розміщення Росією озброєння на Курилах - Ред.) не сумісно з позицією Японії й викликає співчуття.

Як повідомляв УНІАН, Росія розмістила на Курильських островах Ітуруп і Кунашир комплекси "Бастіон" і "Бал" з надзвуковими ракетами оперативного призначення.

Японія в свою чергу заявила, що розгляне заходи у відповідь на розміщення російських ракетних комплексів на Курильських островах Ітуруп і Кунашир.