"Глід" косить росіян: в Іркутську вже введено режим НС, влада хоче оголосити траур
Влада Іркутська ввела режим надзвичайної ситуації через масову загибель людей внаслідок отруєння концентратом «Глоду».
Про це повідомив РБК начальник управління інформаційної політики адміністрації Іркутська Ігор Наумкін. Мер міста Дмитро Бердніков заявив про необхідність ввести посилений режим на засіданні міської комісії з НС.
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До складу концентрату, за версією слідства, входили антифриз і метанол. У справі були затримані двоє продавців концентрату.
Поліцейські вилучили близько 2 тис. пляшок концентрату ємністю 0,25 мл Наумкін зазначив, що перевірки тривають весь понеділок і триватимуть ще кілька днів - вже досліджено понад 260 точок. На кожній з них розвішують інформацію, що попереджає про шкоду «Глоду».
Начальник управління з інформаційної політики заявив, що питання жалоби, ймовірно, буде обговорюватися на завтрашній нараді. За його словами, прийнято рішення призупинити в місті продаж нехарчової спиртовмісної продукції. «Крім «Глоду» існують склоочисники, ми призупинили їх продаж», — зазначив він. Розпочато поквартирний обхід і обхід теплотрас для попередження соціально незахищених громадян.
В Іркутську РФ 57 постраждалих від отруєнь "Глодом" померла 41 людина.