У британській в'язниці на острові Шеппі в'язні влаштували бунт
Близько 60 ув'язнених в'язниці на острові Шеппі біля північного узбережжя графства Кент захопили крило місцевої виправної установи.
Асоціація тюремних наглядачів охарактеризувала те, що трапилося як заворушення, заявивши при цьому, що не може оцінити їх масштаб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Асоціація не навела жодних подробиць за винятком того, що ув'язнені розвели в захопленому крилі багаття.
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Таким чином, ні інформації про причини заворушень, ні інформації про вимоги ув'язнених поки немає.
Будівля в'язниці має з восьми частин, в яких утримуються трохи більше тисячі ув'язнених.
Як правило у в'язницю на острові Шеппи відправляють злочинців, засуджених до чотирьох років позбавлення волі і більш.
Ця в'язниця ще влітку отримала незадовільну оцінку від тюремної інспеції. Інспектори відзначали високий рівень насильства у в'язниці і стверджували, що дві третини ув'язнених не відчувають себе там у безпеці.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії в'язні влаштували бунт у в'язниці Бірмінгема.