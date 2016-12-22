У британській в'язниці на острові Шеппі в'язні влаштували бунт

Асоціація тюремних наглядачів охарактеризувала те, що трапилося як заворушення, заявивши при цьому, що не може оцінити їх масштаб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Асоціація не навела жодних подробиць за винятком того, що ув'язнені розвели в захопленому крилі багаття.

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Таким чином, ні інформації про причини заворушень, ні інформації про вимоги ув'язнених поки немає.

Будівля в'язниці має з восьми частин, в яких утримуються трохи більше тисячі ув'язнених.

Як правило у в'язницю на острові Шеппи відправляють злочинців, засуджених до чотирьох років позбавлення волі і більш.

Ця в'язниця ще влітку отримала незадовільну оцінку від тюремної інспеції. Інспектори відзначали високий рівень насильства у в'язниці і стверджували, що дві третини ув'язнених не відчувають себе там у безпеці.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії в'язні влаштували бунт у в'язниці Бірмінгема.