ЗМІ: протести опозиції у Польщі збільшили популярність правлячої партії

Про це пише Wpolityce з посиланням на дані соціологічного опитування, передає Європейська правда.

Опитування показало, що за правлячу партію "Право і Справедливість" наразі готові проголосувати 35% опитаних. Такий показник на 5% більше у порівняні з останнім дослідженням, проведеним у жовтні цього року.

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На другому місці електоральних уподобань поляків опинилася Nowoczesna ("Сучасна"), за яку проголосували б 24% опитаних – ця політична сила показала зростання рейтингу на 2%, а на третьому місці опинилася опозиційна "Громадянська Платформа" з підтримкою 15 відсотків – зменшення рейтингу на 1%.

За останнім опитування до Сейму мають шанси Kukiz'15 з підтримкою в 6% – зниження на 2% і Польська селянська партія, за яку проголосували б 5% опитаних – збільшення на 3%.

Опитування було проведене компанією Millward Brown SA на замовлення видання Fakty, телеканалів TVN і TVN24.

Дослідження проводилося 21-22 грудня, тобто після протестів опозиції.

Як повідомляв УНІАН, акції протесту проводилися через намір влади обмежити доступ журналістів до Сейму. Ініціаторів нових правил звинуватили в атаці на демократичні цінності. У результаті Сейм скасував обмеження.