Польський Сейм скасував обмеження, які стали причиною масових акцій протесту

"Як повідомлялося раніше, від сьогодні припиняють свою дію оголошені раніше зміни в доступі журналістів до будівлі Сейму Польщі", - йдеться у повідомленні прес-служби Сейму, передає Європейська правда.

У прес-службі нижньої палати польського парламенту також відзначили, що "залишаються незмінними також і правила з організації роботи і пересування журналістів у будівлі Сейму та Сенату".

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"Метою змін, які викликали протест, було, насамперед, підвищення ефективності роботи парламентських кореспондентів і забезпечити чіткі правила співпраці між ними і депутатами, сенаторами, за зразком тих, які діють у деяких парламентах інших європейських країн", - продовжили у прес-службі.

У Сеймі підкреслили, що віднині будь-які зміни до правил роботи журналістів у Сеймі, будуть узгоджуватися з представниками медіа.

"Ми хотіли б, однак, запевнити, що будь-які зміни не будуть запроваджуватися без широких консультацій та погоджень з самими журналістами", - наголосили у прес-службі Сейму.

Як повідомляв УНІАН, у Варшаві поліція вночі відтіснила демонстрантів з наметового містечка біля Сейму.