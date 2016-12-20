Польський Сейм скасував обмеження, які стали причиною масових акцій протесту
Всі обмеження на доступ журналістів до будівлі польського Сейму скасовуються уже від сьогодні, 20 грудня.
"Як повідомлялося раніше, від сьогодні припиняють свою дію оголошені раніше зміни в доступі журналістів до будівлі Сейму Польщі", - йдеться у повідомленні прес-служби Сейму, передає Європейська правда.
У прес-службі нижньої палати польського парламенту також відзначили, що "залишаються незмінними також і правила з організації роботи і пересування журналістів у будівлі Сейму та Сенату".
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"Метою змін, які викликали протест, було, насамперед, підвищення ефективності роботи парламентських кореспондентів і забезпечити чіткі правила співпраці між ними і депутатами, сенаторами, за зразком тих, які діють у деяких парламентах інших європейських країн", - продовжили у прес-службі.
У Сеймі підкреслили, що віднині будь-які зміни до правил роботи журналістів у Сеймі, будуть узгоджуватися з представниками медіа.
"Ми хотіли б, однак, запевнити, що будь-які зміни не будуть запроваджуватися без широких консультацій та погоджень з самими журналістами", - наголосили у прес-службі Сейму.
Як повідомляв УНІАН, у Варшаві поліція вночі відтіснила демонстрантів з наметового містечка біля Сейму.