Бойовики ІД спалили живцем двох полонених солдатів і опублікували відео

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на організацію SITE Intelligence Group, яка моніторить онлайн-активність джихадистські груп.

Агентство відзначає, що влада Туреччини поки що ніяк не прокоментувала інцидент.

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В кінці минулого місяця турецькі військові чиновники заявили, що вони втратили контакт з двома солдатами на півночі Сирії, де армія веде наступ проти ІД.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Берліні, жертвами якої стали 12 осіб.

Німецька поліція підозрює, що за кермом вантажівки, який в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку, був виходець з Тунісу Аніс Амрі. За інформацію про його місцезнаходження влади пообіцяли винагороду в розмірі до 100 тисяч євро.