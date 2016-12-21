В ЄС після атаки на ярмарку в Берліні на вулиці виводять бронетехніку (фото)

Про це повідомляє видання Hungarian Free Press.

Рівень терористичної загрози в країні залишається при цьому незмінним, проте глава МВС Угорщини Шандор Пінтер висловив розпорядження, згідно з яким в Будапешт були введені бронетранспортери та інша бронетехніка, які зайняли позиції в ключових місцях столиці: біля великих торгових центрів, міністерств і відомств, а також головного різдвяного базару на площі Верешмарті.

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На посилення поліцейських підрозділів були також направлені співробітники Антитерористичного центру Угорщини, які в повному обмундируванні і з автоматами патрулюють міські вулиці.

Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні увечері 19 грудня загинули щонайменше 12 людей, ще 49 осіб отримали поранення.