Радник Обами назвав Китай більшою загрозою, ніж Росія

Радник президента США Барака Обами Бен Родс заявив, що Росія являє собою "миттєву" загрозу, а головною небезпекою для Сполучених Штатів є Китай, повідомляє Украинская правда з посиланням на телеканал Al Jazeera.

"Росія представляє тимчасову загрозу для міжнародного порядку і стабільності. Китай є сильнішою країною і більше позиціонується як конкурент США, ніж Росія", - зазначив Родс.

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Родс є заступником помічника з національної безпеки. Він почав працювати з Бараком Обамою в 2007 році в якості спічрайтера.

Як повідомляє телеканал, Родс мав значний вплив на формування зовнішньої політики США.