Радник Обами назвав Китай більшою загрозою, ніж Росія
05:48, 25 грудня 2016Світ
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Китай позиціонує себе як конкурент США, тоді як Росія є лише тимчасовою загрозою.
Радник президента США Бен Родс / REUTERS
Радник президента США Барака Обами Бен Родс заявив, що Росія являє собою "миттєву" загрозу, а головною небезпекою для Сполучених Штатів є Китай, повідомляє Украинская правда з посиланням на телеканал Al Jazeera.
"Росія представляє тимчасову загрозу для міжнародного порядку і стабільності. Китай є сильнішою країною і більше позиціонується як конкурент США, ніж Росія", - зазначив Родс.
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Родс є заступником помічника з національної безпеки. Він почав працювати з Бараком Обамою в 2007 році в якості спічрайтера.
Як повідомляє телеканал, Родс мав значний вплив на формування зовнішньої політики США.
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