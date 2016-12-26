Ізраїль продовжить будувати поселення на Західному березі Йордану - міністр Беннетт

Про це повідомляє dw.com з посиланням на прес-службу чиновника.

"Вже найближчим часом ми зробимо кроки для поширення юрисдикції Ізраїлю на Маале-Адумім і інших областях Іудеї і Самарії (територій на Західному березі Йордану - ред.)", - заявив він.

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"Жоден народ не може бути названий загарбником у своїй власній країні", - заявив Беннетт, назвавши Єрусалим вічною столицею Ізраїлю.

Він підкреслив, що резолюція Радбезу ООН опиниться в "сміттєвому відрі історії".

Нафталі Беннетт є головою правої національно-релігійної партії "Байт Йехуди" ("Єврейський дім").

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

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Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту в п'ятницю ввечері резолюцію Ради безпеки ООН.