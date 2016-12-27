Новим послом РФ у Туреччині може стати Михайло Бабич, якого відмовилася приймати Україна - ЗМІ

Про це пише Дождь з посиланням на два джерела, близьких до Кремля. Він посяде місце вбитого 19 грудня Андрія Карлова. За словами співрозмовників, призначення відбудеться вже в новому році.

"Перший раз чую", - сказав "Дождю" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про призначення Бабича.

Як повідомляє "Дождь", Бабича давно хотіли перевести з посади полпреда на інше місце роботи, влітку він претендував на місце посла Росії в Україні, однак Київ відмовив у призначенні. Після цього, за словами джерела, близького до Кремля, питання про нове місце роботи Бабича залишалося відкритим. Він сам давно хотів змінити роботу, зазначив співрозмовник.

Перевід в Україну точно не був би для Бабича підвищенням, каже співрозмовник, близький до Кремля. Посольство в Україні — одне з ключових, додає він. Посольство в Туреччині досі не відігравало такої ролі, але, можливо, призначення Бабича буде свідчити про підвищення ролі посла в цій країні, наголошує співрозмовник.

Читайте такожМВС Туреччини: вбивство посла Росії було спланованим

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні був призначений Сергій Торопов. 29 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного. 4 серпня Пєсков заявив, що у Кремлі шкодують, що Україна вирішила знизити рівень дипломатичного представництва РФ в Києві. Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв повідомив, що незатвердження в Україні Бабича послом Росії не свідчить про розрив дипломатичних відносин з РФ.

Нагадаємо, останній посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був застрелений 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш тут!" Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції.