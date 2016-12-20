Російський посол був застрелений зі словами: "Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш тут!"

Про це повідомляє The Daily Mail.

Повідомляється, що російський посол Андрій Карлов був застрелений з вигуком: «Аллаху Акбар (Аллах великий). Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш тут!» Крім того, він кричав: «Тільки смерть забере мене звідси».

Стрілець, який був одягнений в костюм і краватку, був ідентифікований як Мерт Алтинташ, член спецпідрозділу поліції Анкари на кшталт колишнього українського «Беркуту».

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За повідомленнями, він вистрілив в повітря, перш ніж поцілити в посла. Потім він повернув зброю на інших в галереї і поранив трьох людей, перед тим, як був застрелений в результаті 15-хвилинного протистояння з поліцією.

Також було деяке припущення, що Алтинташ був пов'язаний з невдалим переворотом в Туреччині в липні.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова.

Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападник був убитий в ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.