Алексія II поховали в Богоявленському соборі в Москві

Патріарха Московського і всієї Русі АЛЕКСІЯ II сьогодні вдень поховали в Богоявленському кафедральному соборі в Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, труну з тілом 15-го предстоятеля Російської православної церкви після короткого заупокійного богослужіння, яке очолив митрополит Кирил, опущено в могилу.

Планується, що тимчасову дерев`яну надгробну плиту на склепі згодом буде замінено кам`яною. Доступ віруючих до гробниці після поховання буде відкрито з середи, 10 грудня.

Також 10 грудня на засіданні Священного Синоду в Москві буде визначено дату проведення Помісного Собору, на якому мають обрати нового предстоятеля Російської православної церкви.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі АЛЕКСІЙ II помер 5 грудня на 80-му році життя в підмосковному Передєлкіно. Відспівування АЛЕКСІЯ II проходило в храмі Христа Спасителя в Москві.