Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу Ту-154
22:00, 28 грудня 2016Світ
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Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo у своєму новому випуску від 28 грудня опублікував карикатури на катастрофу літака Ту-154 Міноборони Росії в Чорному морі.
Карикатура на катастрофу літака з російськими військовими та артистами / charliehebdo.fr
Фотографії з карикатурами зі свіжого номера були опубліковані в Twitter.
На першій з них зображений падаючий літак, в салоні якого артист протяжно співає звук «а». На тлі малюнка є напис: «Репертуар хорів армії розширюється».
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Друга карикатура, присвячена Ту-154, теж зображує падаючий літак, але вже з іншим написом: «Погані новини... Путіна там не було».
На третій карикатурі зображені військові, які співають під водою. На задньому плані видно, що Ту-154. При цьому повз військових пропливають риби, яким подобається їх спів. Напис над карикатурою: «Після катастрофи Червона Армія здобула нову аудиторію».
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