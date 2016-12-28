Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу Ту-154

Фотографії з карикатурами зі свіжого номера були опубліковані в Twitter.

На першій з них зображений падаючий літак, в салоні якого артист протяжно співає звук «а». На тлі малюнка є напис: «Репертуар хорів армії розширюється».

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Друга карикатура, присвячена Ту-154, теж зображує падаючий літак, але вже з іншим написом: «Погані новини... Путіна там не було».

На третій карикатурі зображені військові, які співають під водою. На задньому плані видно, що Ту-154. При цьому повз військових пропливають риби, яким подобається їх спів. Напис над карикатурою: «Після катастрофи Червона Армія здобула нову аудиторію».