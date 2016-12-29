У Ріо-де-Жанейро поліція просить скасувати святкування Нового року

Відповідний відкритий лист, адресований регіональній та муніципальній владі, оприлюднила Асоціація діючих і відставних офіцерів військової поліції й пожежної охорони (Aomai), передає ТАСС.

Автори звернення вважають, що складна фінансова ситуація, яка склалася в регіоні, може призвести до масштабних протестів під час урочистих заходів, а правоохоронні органи у цьому випадку не зможуть запобігти безладам.

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"Асоціація, передбачаючи можливість виникнення маніфестацій, які в силу свого масштабу і числа учасників здатні перерости в акти насильства, спрямовані проти гостей свята, рекомендує скасувати виступи артистів та піротехнічні шоу у муніципалітеті Ріо-де-Жанейро", - йдеться у документі за підписом президента Aomai, полковника Адалберту ді Соуза Рабеллу.

Раніше міністр туризму муніципального уряду Антоніу Педру Фігейра ді Мелло повідомив, що тривалість новорічного феєрверку, який традиційно організовують у Ріо-де-Жанейро на знаменитій набережній Копакабана, в цьому році буде скорочена через економічні проблеми і складе 12 хвилин, а не 16, як у минулому році. За його словами, організація вистави завжди вимагала залучення значного обсягу спонсорських коштів. В цьому році у зв'язку з фінансовими проблемами багато компаній не змогли профінансувати свято, і міській владі довелося взяти на себе значну частину витрат. У цілому мерія витратить на феєрверк 5 млн реалів (близько $1,5 млн).

У той же час керівництво Ріо-де-Жанейро запевнило, що не відмовиться від організації феєрверку, так як цей захід приваблює в місто велике число туристів. У минулому році шоу на набережній Копакабана, для організації якого було використано 24 тонни піротехніки, подивилися близько двох мільйонів чоловік.