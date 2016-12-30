Війська Іраку відкрили два нових фронта в Мосулі, добиваючи бойовиків ІД

Це друга фаза наступу на останній великий оплот ІД в Іраку, що почався у жовтні, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У заяві коаліції, очолюваної США, повідомляється, що іракські сили домоглися успіху в трьох напрямках і відкрили два нових фронту в місті.

Останні атаки чинять тиск на "здатність групи до об'єднання військ, переміщення бойовиків і постачання", йдеться в заяві.

Читайте такожІракська армія заявила про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ, який родом із Чечні – ЗМІ

У цьому ж документі сили коаліції зізнаються, що в результаті їх наступу могли бути жертви серед цивільного населення, особливо під час повітряного нальоту на лікарняне автостоянку.

Ця атака знаменує собою кінець затишшя в бойових діях останніх тижнів.

У понеділок останній діючий міст через Тигр був виведений з ладу повітряним ударом коаліції, який був нанесений "на прохання уряду Іраку".

Наступ з метою відбити Мосул у бойовиків ІГ був розпочатий 17 жовтня, більш ніж через два роки після того, як джихадисти захопили місто. Саме з Мосула почалася їхня кампанія по захопленню територій на півночі і заході Іраку.

Однак прогрес сповільнився, адже війська часто потрапляли під обстріл снайперів, а також стали легкою мішенню для терористів-смертників.

В операції брали участь сили безпеки Іраку, курдські збройні формування "Пешмерга", сунітські арабські племена і шиїтські ополченці, за підтримки військових літаків і радників очолюваної США коаліції.

Понад 100 тисяч осіб залишили свої будинки в районі Мосула. Представники ООН попереджають, що ця цифра, ймовірно, буде зростати по мірі просування проурядових сил вглиб міста.