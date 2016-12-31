В Анкарі затримали ІДІЛівців, підозрюваних у підготовці теракту в новорічну ніч
17:00, 31 грудня 2016Світ
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Вісбмох членів угруповання "Ісламська держава" затримав антитерористичний підрозділ поліції Анкари в суботу.
Ілюстрація / REUTERS
У поліції впевнені, що вісім членів ІДІЛ планували здійснити теракт в Анкарі в новорічну ніч. Про це повідомляє "Анадолу".
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В рамках операції в місцях, де ховалися терористи, співробітники поліції вилучили багато документів, пов'язаних з організацією.
У поліції зазначають, що в цілому 277 осіб загинули в результаті терактів ІДІЛ в Туреччині.
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