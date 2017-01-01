Застуда не дозволяє Єлизаветі II з'являтися на публіці вже 12 днів

Як повідомили в Букінгемському палаці, королева прийняла рішення пропустити службу в церкві свого маєтку в Сандрінгемі вранці у неділю, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Єлизавета II не з'являлася на публіці вже 12 днів. Минулого тижня вона скасувала відвідування традиційної різдвяної служби в церкві свого маєтку в Сандрінгемі - також через погане самопочуття. Її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький, теж переніс простудні захворювання, але зміг відвідати службу.

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Через респіраторно-вірусну інфекцію, яку підхопило королівське подружжя, вони вирушили на різдвяні канікули в Норфолк 22 грудня, на день пізніше, ніж було заплановано, причому не на поїзді, як зазвичай, а на вертольоті.

У своєму записаному заздалегідь різдвяному посланні королева Єлизавета II говорила про те, як вона натхненна "звичайними людьми, що здійснюють видатні вчинки".

Тисячі "маленьких добрих справ" можуть щось змінити, навіть коли світові проблеми здаються занадто великими, щоб ці зміни стали можливі, сказала королева.

В кінці грудня Букінгемський палац оголосив, що королева Єлизавета II перестане патронувати 25 національних організацій, у тому числі спортивні асоціації. У наступному році їх почнуть патронувати інші члени королівської родини.