Єлизавета II у своєму різдвяному посланні розповіла про людей, які її надихають

Як передає ВВС, в десятихвилинній промові вона говорила про те, як її надихають "звичайні люди, які здійснюють видатні вчинки".

«Тисячі маленьких добрих справ можуть щось змінити, навіть коли світові проблеми здаються занадто великими, щоб ці зміни стали можливі», - сказала Королева.

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У своїй десятихвилинній промові Єлизавета II говорила про здобутки британських олімпійців та паралімпійців на іграх у Ріо.

«Виявивши в собі здібності, про які вони ледь підозрювали, ці атлети тепер надихають інших людей», - зауважила Королева.

Надихнула Єлизавету II, за її словами, і самовідданість лікарів, фельдшерів і членів екіпажу East Anglian Air Ambulance - компанії, яка відповідає за діяльність вертольотів швидкої допомоги в Східній Англії. Зараз у ній працює пілотом герцог Кембриджський і онук королеви принц Вільям.

«Я завжди черпаю сили від зустрічей із звичайними людьми, які роблять видатні речі: волонтерами, доглядальницями, організаторами спільнот і гарними сусідами - неоспіваними героями, чия тиха відданість робить їх особливими», - зазначила у промові Королева.

Вона зазначила, що часто світові проблеми, включаючи війни і несправедливість, здаються занадто великими, щоб хтось один міг щось змінити.