Кандидат в президенти Франції Ле Пен пропонує країнам єврозони відмовитися від євро

Про це заявила лідер партії «Національний фронт» і кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен, повідомляє Reuters.

Ле Пен вже давно говорила, що Франція повинна вийти з «євро», але в минулому не повідомляла детальну інформацію про те, як би це могло статися.

У разі свого обрання вона також заявила, що національний борг країни буде названий у новій національній валюті.

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ЕКЮ — валютна одиниця, яка використовувалася в європейській валютній системі ЄЕС і ЄС в 1979-1998 роках. Назва «ЕКЮ» походить від англ. European Currency Unit («європейська валютна одиниця»), а також від назви французьких монет екю. 1 січня 1999 року ЕКЮ було замінено на євро за курсом 1:1.

Співвідношення ЕКЮ з валютами інших країн визначалося виходячи з того, що ЕКЮ служило узагальненим представником кошика валют країн, що входили тоді в європейську валютну систему.

ЕКЮ було введено тільки в безготівковий розрахунок. Тим не менш, для приватного сектору в деяких країнах ЕКЮ випускалися у вигляді монет, облігацій державних позик.