Розпочався відбір номінантів на премію Оскар

5 січня Американська академія кіномистецтв оголосила про старт кампанії з відбору номінантів на найпрестижнішу кінопремію світу - Оскар.

Про це повідомляє Новое время.

"Академія почала розсилку бюлетенів, які будуть доставлені більш ніж 6 тисяч кіноакадеміків, які мають право голосу під час відбору номінантів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що заповнені бюлетені вони повинні повернути до міжнародної аудиторсько-консалтингової фірми PricewaterhouseCoopers, яка з 1934 року займається підрахунком голосів.

PricewaterhouseCoopers завершить прийом заповнених бюлетенів 13 січня.

Претенденти на премію Оскар стануть відомі 24 січня. Потім відбудеться другий тур голосування, який завершиться 21 лютого.

Переможці стануть відомі 26 лютого в рамках 89-й урочистій церемонії вручення премії Оскар, яка відбудеться в Лос-Анджелесі.