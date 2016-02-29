Оскар-2016: повний список володарів премії 88-ї церемонії

Кіноакадемія відзначила у стрічці дизайн костюмів, художник-постановник, грим, монтаж та монтаж звуку, а також - зведення звуку, повідомляє ТСН.

Леонардо Ді Капріо нарешті отримав заповітну нагороду "Оскар" за гру у "Легенді Г'ю Гласса" та став найкращим актором року.

Аналогічною, проте жіночою статуеткою нагородили Брі Ларсон за роль у "Кімнаті".

Найкращим фільмом року названо "У центрі уваги" Майкла Шугара.

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У цілому список тріумфаторів 88-ї церемонії "Оскар" виглядає так:

Найкращий фільм: "У центрі уваги" Томаса МакКарті

Найкраща акторка: Брі Ларсон

Найкращий актор: Леонардо Ді Капріо

Найкращий режисер: Алехандро Гонсалес Іньярріту ("Легенда Г'ю Гласса")

Найкращий адаптований сценарій: Чарльз Рендольф і Адам Маккейв за фільм "Гра на пониження"

Найкращий оригінальний сценарій: "У центрі уваги" Джоша Сінгер і Тома МакКарті

Найкращий саундтрек: Writings on the wall Сем Смітт

Найкраща музика: Енніо Моріконе ("Мерзенна вісімка")

Найкраща акторка другого плану: Алісія Вікандер ("Дівчина з Данії")

Найкращий дизайн костюмів: Дженні Бівен ("Шалений Макс: Дорога люті")

Найкращий дизайн декорацій: Холлін Гібзон та Ліза Томпсон ("Шалений Макс: Дорога люті")

Грим та зачіски: "Шалений Макс: Дорога люті"

Найкращий оператор: Еммануель Любецьки ("Легенда Г'ю Гласса")

Найкращий монтаж: Маргарет Сіксел ("Шалений Макс: Дорога люті")

Найкраще зведення звуку: Марк Мангіні, Девід Вайт ("Шалений Макс: Дорога люті")

Найкращі спецефекти: Пол Норіс, Сара Бенектнон, ("Ex Machina")

Короткометражний мультфільм: "Ведмежа історія"

Повнометражний мультфільм: "Думками навиворіт"

Актор другого плану: Марк Райлендс"Міст шпигунів"

Короткометражний документальний фільм: "Дівчина у річці"

Повнометражний документальний фільм: "Еммі" режисера Азіфа Кападіа

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Заїка"

Найкращий фільм іноземною мовою: "Син Саула" Ласло Немеша

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Варто зазначити, що цьогорічний "Оскар" ознаменувався відвертим зізнанням популярного співака та володаря премії за найкращий саундтрек року Writing's on the wall Cема Смітта у його нетрадиційній сексуальній орієнтації.