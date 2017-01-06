Росія розмістила у Сирії ракетні комплекси "Іскандер" - ЗМІ (знімки)
17:10, 06 січня 2017Світ
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Ізраїльський супутник "Ерос Б" зафіксував два російських оперативно-тактичних ракетних комплекси "Іскандер" на території військової бази в сирійській Латакії.
Російські "Іскандери" у Сирії / ynet.co.il
Вантажівки з ракетами раніше були приховані від супутникового спостереження, повідомляє Ynet.
Однак, як припускається, сильні дощі, що вирували у Латакії, розмили укриття й змусили російських військових передислокувати ракети.
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За класифікацією США і НАТО, ці комплекси - SS-26 Stone - потужна зброя, яка знищує засоби ППО і ПРО противника, а також об'єкти на відстані до 400-500 кілометрів.
Раніше УНІАН повідомляв, що Росія розгортає в Сирії передову систему SA-23 Gladiator (за російською класифікацією ППО С-300ВМ "Антей-2500").
Російські "Іскандери" в Сирії / ynet.co.il
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