У Мексиці під час протестів автомобіль в'їхав у групу поліцейських (відео)

10:05, 08 січня 2017
Світ
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У Мексиці учасник акції протесту проти зростання цін на бензин в'їхав на автомобілі в групу поліцейських.

Протести в Мексиці / REUTERS

Інцидент стався у Росаріто (штат Нижня Каліфорнія), передає РБК.

За даними поліції, в результаті постраждали вісім правоохоронців, двоє з них отримали серйозні поранення.

Пригода сталася біля на підприємстві державної нафтогазової компанії Pemex, яке, за даними ЗМІ, зайняли протестувальники.

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На опублікованому в Twitter відео помітно, що водій спеціально направляє автомобіль у загін поліцейських недалеко від учасників акції, а після їде з місця події.

Міністр внутрішніх справ Мексики Мігель Анхель Осоріо Чонг у відповідь на подію заявив, що зловмисник, який скоїв наїзд, «не залишиться безкарним», про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

«Агресія, від якої сьогодні постраждали співробітники поліції в Росаріо, неприпустима», - зазначив він.

Протести проходять у Мексиці з понеділка, 2 січня. На вулиці люди вийшли після скасування днем раніше держрегулювання цін на бензин, після чого вони відразу ж виросли на 20%.

До 8 січня, за даними місцевої поліції, в країні були заарештовані понад 1,5 тис. осіб.

Тоді ж, за даними мексиканської асоціації роздрібної торгівлі ANTAD, під час протестних акцій було пограбовано понад 420 магазинів.

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