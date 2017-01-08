У Мексиці під час протестів автомобіль в'їхав у групу поліцейських (відео)

Інцидент стався у Росаріто (штат Нижня Каліфорнія), передає РБК.

За даними поліції, в результаті постраждали вісім правоохоронців, двоє з них отримали серйозні поранення.

Пригода сталася біля на підприємстві державної нафтогазової компанії Pemex, яке, за даними ЗМІ, зайняли протестувальники.

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На опублікованому в Twitter відео помітно, що водій спеціально направляє автомобіль у загін поліцейських недалеко від учасників акції, а після їде з місця події.

Video by Eligio Hernandez. Protests over gas in Mexico leads to pickup driving into police officers in riot gear @CW6SanDiegopic.twitter.com/mE7ReKQgBz — Carlos Correa (@CarlosCorrea2) January 7, 2017

Міністр внутрішніх справ Мексики Мігель Анхель Осоріо Чонг у відповідь на подію заявив, що зловмисник, який скоїв наїзд, «не залишиться безкарним», про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

«Агресія, від якої сьогодні постраждали співробітники поліції в Росаріо, неприпустима», - зазначив він.

Протести проходять у Мексиці з понеділка, 2 січня. На вулиці люди вийшли після скасування днем раніше держрегулювання цін на бензин, після чого вони відразу ж виросли на 20%.

До 8 січня, за даними місцевої поліції, в країні були заарештовані понад 1,5 тис. осіб.

Тоді ж, за даними мексиканської асоціації роздрібної торгівлі ANTAD, під час протестних акцій було пограбовано понад 420 магазинів.