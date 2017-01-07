Протести через ціни на бензин у Мексиці: шестеро загиблих, ще півтори тисячі осіб затримано

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

В центральній частині міста Исмикильпан, штат Ідальго, двоє протестувальників загинули в ході зіткнень з поліцією, яка намагалася очистити дорогу між Мехіко і Ларедо.

Президент Пенья Ньєто, закликав до спокою, заявивши, що підвищення цін на паливо необхідно з-за зростання цін на нафту.

Протести охопили Мексику з початку січня. Люди незадоволені зростанням вартості бензину і дизельного палива. З 1 січня уряд збільшив їх на 20% і 16,5% відповідно. Подорожчання палива відбулося на тлі знецінення національної валюти по відношенню до долара.

За інформацією газети La Jornada, в штаті Чіуауа близько тисячі осіб, що займаються вантажоперевезеннями, блокували рух по декількох трасах і залізним дорогам. У штаті Мехіко протестувальники перекрили три смуги траси, яка з'єднує столицю з містом Толука. А в штаті Морелос члени федерації вантажоперевізників організували маніфестацію біля терміналу з пальним державної нафтогазової компанії Pemex.

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Національна асоціація магазинів Мексики нарахувала понад 400 розграбованих торгових точок малого і середнього бізнесу, так і великих мережевих магазинів.

Всього грабежі зафіксовані в 12 штатах країни. Заступник міністра внутрішніх справ Мексики Рене Хуарес Сіснерос повідомив у п'ятницю ввечері, що кількість затриманих за причетність до пограбування перевищила 1,5 тисяч осіб. Щодо них розпочато слідчі дії, прокуратура аналізує відеозаписи.

Координаційна підприємницька рада Мексики попросила владу ввести федеральні сили в міста, де відзначено зростання насильства і грабежів у ході заворушень.

"Очевидна недостатня присутність сил поліції для дотримання безпеки і прав нашого персоналу, клієнтів і магазинів, ми просимо про присутність федеральних сил в основних постраждалих містах", - йдеться в заяві організації.

На думку ради, протестні акції б'ють по підприємцям, магазинах, туризму, ресторанах.

Зокрема, підприємці вимагають ретельно розслідувати випадки підбурювання до протиправних дій, яке, за їх інформацією, велося через соціальні мережі.