Верховний суд Венесуели заборонив парламенту відправляти у відставку президента

Таке рішення виніс Верховний суд Венесуели після того, як більшість депутатів визнали Мадуро таким, що «залишив свій пост в силу невиконання своїх обов'язків».

Про це повідомляє РБК з посиланням на телекомпанію Telesur.

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У заяві Верховного суду йдеться, що законодавчий орган не має права приймати рішення, які не передбачені конституцією країни.

Крім того, суд підтвердив свою позицію, яка була виражена в листопаді 2016 року, коли суд прийняв ухвалу і зобов'язав членів парламенту утриматися від декларування «політичної відповідальності» чинного президента.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національна асамблея Венесуели оголосила президента країни Ніколаса Мадуро таким, що "покинув свій пост".

На тлі зростаючого невдоволення населення на виборах в 2015 році опозиції вдалося отримати більшість місць у парламенті, однак уряд і Верховний суд країни, які раніше повністю контролюються прихильниками Мадуро, успішно зривають будь-які законодавчі ініціативи парламенту.