У Венесуелі заявили про підвищення мінімальної зарплати на 50% через інфляцію

00:02, 09 січня 2017
Світ
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення на 50% мінімальної заробітної плати в країні.

REUTERS

Це вже п'яте підвищення мінімальної зарплати за останній рік, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Цей крок спрямований на те, щоб допомогти жителям країни в умовах триваючого зростання цін. МВФ оцінює інфляцію в країні за рік у 500%, називаючи її найбільшою в світі.

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Опозиція звинувачує Мадуро в економічних проблемах в багатій нафтою країні.

Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівої адміністрації.

Причиною кризи противники соціаліста Мадуро вважають його вкрай неефективну політику.

Опозиція вимагає проведення референдуму про відставку президента.

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Теги: #інфляція#Венесуела#Мадуро