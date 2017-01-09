У Венесуелі заявили про підвищення мінімальної зарплати на 50% через інфляцію
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення на 50% мінімальної заробітної плати в країні.
Це вже п'яте підвищення мінімальної зарплати за останній рік, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Цей крок спрямований на те, щоб допомогти жителям країни в умовах триваючого зростання цін. МВФ оцінює інфляцію в країні за рік у 500%, називаючи її найбільшою в світі.
Читайте такожВенесуела на 72 години закрила кордон з Колумбією для боротьби з контрабандою валюти
Опозиція звинувачує Мадуро в економічних проблемах в багатій нафтою країні.
Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівої адміністрації.
Причиною кризи противники соціаліста Мадуро вважають його вкрай неефективну політику.
Опозиція вимагає проведення референдуму про відставку президента.