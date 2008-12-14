У Пентагоні заявляють, що військова кампанія в Іраку добігає кінця

Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС повідомив американські війська в Іраку, що військова кампанія в цій країні вступила в завершальну фазу.

Як повідомляє ВВС, Р.ГЕЙТС зазначив, що американська військова присутність в Іраку залишається дуже важливим чинником під час перехідного періоду.

За угодою з іракським урядом, американські війська мають залишити міські райони країни до червня наступного року. Вони мають бути повністю виведені з Іраку до кінця 2011 р.

Виступаючи на авіабазі Балад на північ від Багдада, Р.ГЕЙТС сказав, що процес скорочення чисельності американських військ уже розпочався. За словами командувача військами США в Іраку Рея ОДІЄРНО, деякі військовослужбовці залишаться в іракських містах після виведення військ як інструктори і радники. Участі в бойових діях вони не братимуть.

Генерал Р.ОДІЄРНО нагадав, що наступного року в Іраку мають пройти вибори, тому на американські сили ляже завдання створення безпеки в цей період.

Бі-Бі-Сі зазначає, що раніше представник іракського уряду Алі ДАББАГ висловив сумнів у тому, що іракські війська будуть здатні через три роки створювати безпеку в країні. За словами А.ДАББАГА, американцям, можливо, доведеться залишатися в Іраку ще 10 років.

Прем`єр-міністр Іраку Нурі МАЛІКІ дезавуював заяву А.ДАББАГА, сказавши, що він просто висловив свою особисту думку.