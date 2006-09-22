Ізраїль запровадив блокаду палестинських територій

Ізраїльські війська блокували палестинські території на час свята Рош-га-Шана - єврейського Нового року.

Блокада Західного берега річки Йордан і сектора Газа залишиться в силі, щонайменше, до вечора неділі, йдеться в повідомленні армійської прес-служби.

Військові зробили виняток для декількох категорій палестинців, дозволивши в`їзд до Ізраїлю приблизно семи тисячам релігійних діячів і паломників, медикам і вчителям, адвокатам і членам сімей ув`язнених, працівникам, зайнятим на збиранні врожаю оливок.