У Петербурзі пройшла зухвала акція проти передачі Ісаакіївського собору РПЦ

Один з активістів розповів в Twitter, що планувалося вивісити фразу з трьох частин, повний текст якої було "Слава богу не РПЦ", передає Російська служба Бі-бі-сі.

Однак, як стверджує автор знімків, провести акцію повністю завадила поліція, що заздалегідь підготувалася до протидії активістам. У результаті активісти зуміли вивісити на колонаді тільки один банер з останньою частиною фрази.

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Після цього, як повідомляється, поліція зірвала акцію і відібрала у її учасників банери, але затримувати нікого не стала. Уточнюється, що активісти перебувають у русі "Весна", яке називає своєю метою боротьбу за свободу й рівноправність.

У поліції подвердили, що її співробітники перервали акцію. "До собору прийшла група громадян з банерами. Неподалік знаходився наряд поліції. Поліцейські попросили даних громадян залишити банери. Не розмістивши банери на соборі, активісти залишили їх і пішли", - сказав представник прес-служби регіонального управління МВС.

Рішення передати Російській православній церкві Ісакієвський собор, що належить зараз владі Петербурга, 10 січня оголосив губернатор міста Георгій Полтавченко. Він пообіцяв, що після передачі музей збереже свою нинішню "музейно-просвітницьку функцію".

Тим не менш багато жителів міста такий крок влади сприйняли вкрай негативно. На сайті Change.org з'явилася петиція до керівництва Петербурга з вимогою скасувати прийняте рішення. До теперішнього часу її підписали трохи більше 100 тисяч чоловік.

Історик Лев Лур'є у своїй статті припустив, що передача Ісаакіївського собору може запустити масштабний процес повернення РПЦ втраченого нею після жовтневої революції 1917 року майна.