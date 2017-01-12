Турецькі депутати побилися під час обговорення розширення повноважень Ердогана (фото, відео)

Про це повідомляє Reuters.

Депутати від правлячої «Партії справедливості і розвитку» і головної опозиційної «Республіканської народної партії» почали штовхати і бити один одного, після того, як вони заблокували трибуну Асамблеї.

Незважаючи на зіткнення, третя, четверта і п'ята статті законопроекту з 18 статей були затверджені на парламентській сесії, яка тривала до ранку четверга. Планується, що обговорення буде відновлено вдень 12 січня.

Законопроект потребує підтримки, принаймні, 330 депутатів парламенту з 550. ПСР має 316 депутатів, які мають право голосу, і «Партія націоналістичного руху», що також підтримує законопроект, має 39 депутатів.

Реформа дозволить Ердогану призначати і звільняти міністрів уряду, повернути керівництво правлячою партією, і керувати нею до 2029.

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ПСР разом з націоналістичною ПНР, які проштовхують зміни до конституції, вважають, що Ердоган принесе країні сильне керівництво, необхідне для недопущення повернення крихких коаліційних урядів минулого.

Опозиція – «Республіканська народна партія» і про-курдська «Демократична партія народів», – побоюються, що реформа призведе до авторитаризму.