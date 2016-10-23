У Туреччині завершено роботу над новою конституцією

Як передає ТАСС, про це повідомив прем'єр-міністр і лідер ПСР Біналі Йилдирим після дводенної зустрічі керівництва партії.

"Роботу над новою конституцією і президентською формою (правління) завершено. Найближчим часом відповідну законодавчу ініціативу буде спрямовано в парламент", - сказав він.

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"Не треба боятися народу, він вирішить це питання. Час завершити суперечки про систему правління в Туреччині", - додав Йилдирим.

Офіційні особи Туреччини раніше повідомляли, що референдум із питання прийняття нової конституції може відбутися навесні 2017 року.

Для прийняття основного закону необхідна конституційна більшість або 367 голосів у 550-містному парламенті Туреччини. ПСР має в своєму розпорядженні в парламенті 317 мандатів. Якщо законопроект набере більше 330 голосів, але менше 367, питання прийняття конституції виносяться на референдум.

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У Туреччині наразі діє конституція від 1982 року, яку було прийнято після військового перевороту 1980 року. Про необхідність якнайшвидшого прийняття нового основного закону, що передбачає перетворення Туреччини на державу з президентською формою правління, 1 жовтня на відкритті осінньої сесії парламенту заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Роботу над проектом конституції було відновлено за ініціативи правлячої ПСР після здійсненої в липні спроби держперевороту.

Довідка УНІАН. 15 липня група військових спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом. Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти й літаки, також до міста були введені танки.

Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку змовників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк". Аеропорт тимчасово припинив роботу.

На ранок наступного дня влада оголосила, що заколот придушено. В лавах армії почалися масштабні чистки, кількість заарештованих обчислюється тисячами. Крім військових були заарештовані або звільнені держслужбовці, судді, професори університетів і журналісти.

Як заявила офіційна влада Туреччини, невдала спроба перевороту, який намагалися здійснити турецькі військові, обійшлася країні в 100 млрд дол.