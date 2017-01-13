Amazon планує створити в США сто тисяч робочих місць
01:39, 13 січня 2017Світ
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Компанія Amazon оголосила про плани створити в США до середини 2018 року сто тисяч нових робочих місць.
Ілюстрація / REUTERS
Мова йде, зокрема, про вакансії в нових центрах виконання замовлень, які компанія планує відкрити у багатьох штатах, передає Медуза.
Зараз в компанії працюють понад 180 тисяч співробітників, повідомили в Amazon. 150 тисяч робочих місць були створені в період з 2011 року.
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Представник обраного президента США Дональда Трампа заявив журналістам, що той «зіграв роль у рішенні Amazon».
За його словами, заяву було зроблено після того, як Трамп закликав керівників технологічних компаній «зберігати робочі місця і виробництво» на території США.
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