Amazon планує створити в США сто тисяч робочих місць

Мова йде, зокрема, про вакансії в нових центрах виконання замовлень, які компанія планує відкрити у багатьох штатах, передає Медуза.

Зараз в компанії працюють понад 180 тисяч співробітників, повідомили в Amazon. 150 тисяч робочих місць були створені в період з 2011 року.

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Представник обраного президента США Дональда Трампа заявив журналістам, що той «зіграв роль у рішенні Amazon».

За його словами, заяву було зроблено після того, як Трамп закликав керівників технологічних компаній «зберігати робочі місця і виробництво» на території США.