На Кіпрі за нібито звʼязки з Гюленом затримали 9 турецьких полковників - ЗМІ

Затриманих двома військовими вертольотами депортували до Анкари, повідомив на умовах анонімності турецький військовий чиновник. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

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Інших подробиць він не повідомив.

Влада Туреччини звинувачує FETO і Гюлена в керівництві спробою перевороту, внаслідок якого загинули щонайменше 248 осіб і майже 2200 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, спроба державного перевороту в Туреччині була здійснена вночі з 15 на 16 липня 2016 року. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту.

Загалом з часу провального перевороту в Туреччині 15 липня близько 30 тисяч осіб було заарештовано, а ще понад 50 тисяч державних службовців звільнено з посад.