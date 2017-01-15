На Кіпрі за нібито звʼязки з Гюленом затримали 9 турецьких полковників - ЗМІ
Дев'ять турецьких армійських полковників були затримані в неділю в турецькій частині столиці Кіпру Нікосії в рамках поточних операцій проти організації Фетхуллаха Гюлена FETO, яку у Туреччині вважають терористичною.
Затриманих двома військовими вертольотами депортували до Анкари, повідомив на умовах анонімності турецький військовий чиновник. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Читайте такожРосія хоче зірвати возз'єднання Кіпру, кремлівські тролі вже трудяться в поті чола - ЗМІ
Інших подробиць він не повідомив.
Влада Туреччини звинувачує FETO і Гюлена в керівництві спробою перевороту, внаслідок якого загинули щонайменше 248 осіб і майже 2200 отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, спроба державного перевороту в Туреччині була здійснена вночі з 15 на 16 липня 2016 року. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.
Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту.
Загалом з часу провального перевороту в Туреччині 15 липня близько 30 тисяч осіб було заарештовано, а ще понад 50 тисяч державних службовців звільнено з посад.