Названо попередню версію катастрофи турецького Boeing 747 під Бішкеком

Про це заявив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизстану Бакіт Джунушалієв, який побував на місці катастрофи, повідомляється на офіційному сайті Міністерства транспорту та доріг Киргизії.

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"Boeing заходив на посадку за курсом 255, тобто зі сходу на захід. З якої причини він проскочив смугу, буде встановлено лише після розслідування. Можна лише припустити, що пілот пішов на друге коло", - сказав Джунушалієв.

Він також додав, що політ літака виконувався за схемою 4+1: чотири члени екіпажу і один супроводжуючий.

"Ми поки не знаємо, чи був супроводжуючий на борту", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 32 людини загинули в результаті падіння вантажного Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines на селище в декількох кілометрах від аеропорту в Бішкеку.