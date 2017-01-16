Названо попередню версію катастрофи турецького Boeing 747 під Бішкеком
Турецький вантажний Boeing 747, що зазнав у понеділок катастрофи поблизу аеропорту Бішкека, при заході на посадку проскочив злітно-посадкову смугу і намагався зайти на друге коло.
Про це заявив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизстану Бакіт Джунушалієв, який побував на місці катастрофи, повідомляється на офіційному сайті Міністерства транспорту та доріг Киргизії.
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"Boeing заходив на посадку за курсом 255, тобто зі сходу на захід. З якої причини він проскочив смугу, буде встановлено лише після розслідування. Можна лише припустити, що пілот пішов на друге коло", - сказав Джунушалієв.
Він також додав, що політ літака виконувався за схемою 4+1: чотири члени екіпажу і один супроводжуючий.
"Ми поки не знаємо, чи був супроводжуючий на борту", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 32 людини загинули в результаті падіння вантажного Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines на селище в декількох кілометрах від аеропорту в Бішкеку.