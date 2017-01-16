Катастрофа турецького Boeing-747 під Бішкеком: фоторепортаж Reuters

За словами заступника керівника агентства цивільної авіації Киргизстану Бакіта Джунушалієва, який побував на місці катастрофи, літак міг розбитися при заході на друге коло для посадки. Однак, чому літаку не вдалось сісти одразу – невідомо.

Читайте такожПадіння турецького Boeing-747 на містечко у Киргизстані: загинули 32 людини

В результаті падіння вантажного Boeing 747 загинули 32 людини.