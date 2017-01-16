Катастрофа турецького Boeing-747 під Бішкеком: фоторепортаж Reuters
09:21, 16 січня 2017Світ
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Турецький вантажний Boeing 747 зазнав катастрофи у понеділок поблизу аеропорту Бішкека.
За словами заступника керівника агентства цивільної авіації Киргизстану Бакіта Джунушалієва, який побував на місці катастрофи, літак міг розбитися при заході на друге коло для посадки. Однак, чому літаку не вдалось сісти одразу – невідомо.
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В результаті падіння вантажного Boeing 747 загинули 32 людини.
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Новина в сюжеті: Авіакатастрофа під Бішкеком