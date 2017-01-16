Авіакатастрофа під Бішкеком: з'явилося відео з місця події
10:07, 16 січня 2017Світ
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Турецький вантажний Boeing 747 зазнав аварії в понеділок поблизу аеропорту Бішкека.
За словами заступника керівника агентства цивільної авіації Киргизстану Бакіта Джунушалієва, який побував на місці катастрофи літак міг розбитися при заході на друге коло для посадки. Однак, чому літаку не вдалося сісти відразу – невідомо.
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В результаті падіння вантажного Boeing 747 загинули 32 людини.
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Новина в сюжеті: Авіакатастрофа під Бішкеком