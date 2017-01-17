У МЗС назвали адекватними санкції США проти винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Як наголосили у відомстві, застосування хімічної зброї в Сирії, підтверджене висновками ООН та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), є кричущим порушенням міжнародного права, а всі винні у таких злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.

«В умовах зростаючих викликів і загроз міжнародному миру і безпеці Україна продовжує приділяти пріоритетну увагу зміцненню міжнародних режимів нерозповсюдження зброї масового знищення та заборони окремих її видів. Послідовно виступаємо за неухильне дотримання положень ключових міжнародно-правових документів у цій галузі, включаючи Конвенцію 1993 року про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ) та Женевський протокол 1925 року про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів, стороною яких є Україна», - підкреслили в МЗС.

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Як непостійний член Ради безпеки ООН Україна виступає за необхідність запровадження Радбезом заходів згідно з главою VII Статуту ООН у відповідь на порушення КХЗ, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти 18 високопоставлених чиновників сирійського режиму за використання хімічної зброї.

Санкції були введені після проведеного розслідування Організації із заборони хімічної зброї, яке встановило, що сирійський режим використовував промисловий хлор як зброю проти власного народу.

Було виявлено, що сирійський уряд, зокрема, військово-повітряні сили Сирії, відповідальні за три атаки з використанням хімічної зброї у квітні 2014 року і в березні 2015 року.