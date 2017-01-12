США ввели санкції проти сирійських чиновників за використання хімічної зброї проти власного народу

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Міністерство фінансів США.

Наголошується, що санкції торкнулися представників збройних сил Сирії, ВПС країни, а також науковців, які пов'язані з сирійської програмою озброєнь масового знищення.

Всього під санкції потрапили 18 осіб.

Санкції введені після проведеного розслідування Організації по забороні хімічної зброї, яке встановило, що сирійський режим використовував промисловий хлор як зброю проти власного народу.

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Було виявлено, що сирійський уряд, зокрема, військово-повітряні сили Сирії, відповідальні за три атаки з використанням хімічної зброї у квітні 2014 року і в березні 2015 року.

Зазначається, що у відповідь на це, Управління з контролю за іноземними активами (департамент Казначейства США) вперше водить санкції проти сирійських військових посадових осіб у зв'язку з використанням сирійським режимом хімічної зброї.

Нагадаємо, що в грудні США ввели санкції відносно 18 осіб, серед яких менеджери російського "Темпбанка", і 5 компаній, за надання фінансової або технологічної підтримки сирійському уряду, який здійснює насильство щодо власних громадян.