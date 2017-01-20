Захмарні цифри: експерт назвав розцінки за участь в інавгурації Трампа

16:53, 20 січня 2017
Світ
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За можливість бути присутнім на заходах з нагоди інавгурації нового президента США Дональда Трампа потрібно викласти від 25 000 до 500 000 доларів.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політичний аналітик Тарас Чорновіл.

За його словами, він дізнався з декількох джерел про те, що найдешевший пакет, який передбачає лише право прийти за кілька годин до початку, вистояти в черзі, пройти детальну перевірку та зайти на дуже простенькі трибуни вздовж дороги, якою буде йти президент до Білого дому після інавгурації, коштує 25.000 $.

«Це за стояння з кількома тисячами таких самих марнославних на холоді, без лавочок та інших ознак комфорту. Є інші, дорожчі пакети, які вочевидь викуповує "еліта" бідуючої та воюючої країни», – зазначив Чорновіл.

Він повідомив, що за право попасти на якісь святкові сніданки чи обіди з мінімальною програмою, але без Трампа та його родини, треба заплатити 50 000 доларів.

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«За участь у прийомах за участі родини Трампа чи когось із нового кабінету (зайдуть виголосять тост і підуть, можливо ще групове фото на згадку) – 100 000. За рядову присутність на прийомі, де буде сам Трамп - пів мільйона доларів! Є спеціальні пакети, як участь у відібраній масовці під час інавгурації чи можливість персонально потиснути для фото руку Трампа. Але там ціни взагалі захмарні», – написав Чорновіл.

При цьому, за його даними, зібрані кошти підуть на американську доброчинність.

«Люди, які жодної гривні не дали на допомогу своїй армії, інвалідам-захисникам країни, сиротам, готові тратити сотні тисяч на сиріт американських або порятунок якоїсь живності в якихось ріках США заради тупих і примітивних понтів!», – резюмував Чорновіл.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Вашингтоні Трамп відвідав службу в Єпископальній церкві Святого Іоанна неподалік Білого дому. Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США.

Частина заходів уже відбулася 19 січня. Зокрема, в першій половині дня Дональд Трамп разом з обраним віце-президентом Майком Пенсом взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському Національному кладовищі. Доступ на цей захід був дозволений тільки для членів сімей перших осіб, представників адміністрації та окремо акредитованих ЗМІ.

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Теги: #Трамп#ціни#інавгурація