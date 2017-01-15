"Немає справедливості! Немає миру!": у США почався тиждень протестів проти Трампа (фото)
Метою мітингів є недопущення інавгурації обраного президента країни.
У США громадські активісти вчора, 14 січня, оголосили про старт протестів проти Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що метою мітингів є недопущення інавгурації обраного президента країни. Активісти хочуть змусити Трампа відмовитись від посади президента.
У Вашингтоні біля меморіалу Мартіна Лютера Кінга зібралося близько 2 тисяч людей. Лідери протестувальників закликали боротися із скасуванням реформи охорони здоров'я проведеної Бараком Обамою, яку Трамп пообіцяв скасувати, та дискримінацією прав людини.
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Учасники протесту пройшли з плакатами із гаслами: "Немає справедливості! Немає миру!"
При цьому Трамп у своєму Twitter заявив, що наразі не планує відмовлятися від посади президента і інавгурація відбудеться.
Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 января 2017 г.
Крім того, на своїй сторінці у Facebook він запустив зворотній відлік до дня своєї інавгурації.
Як повідомляв УНІАН, у Human Rights Watch заявили, що передвиборна кампанія Трампа стала яскравою ілюстрацією "політики нетерпимості". Правозахисники попередили про небезпеку посилення популістських режимів і риторики в США та Європі.