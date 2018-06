"Немає справедливості! Немає миру!": у США почався тиждень протестів проти Трампа (фото)

У США громадські активісти вчора, 14 січня, оголосили про старт протестів проти Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що метою мітингів є недопущення інавгурації обраного президента країни. Активісти хочуть змусити Трампа відмовитись від посади президента.

У Вашингтоні біля меморіалу Мартіна Лютера Кінга зібралося близько 2 тисяч людей. Лідери протестувальників закликали боротися із скасуванням реформи охорони здоров'я проведеної Бараком Обамою, яку Трамп пообіцяв скасувати, та дискримінацією прав людини.

Учасники протесту пройшли з плакатами із гаслами: "Немає справедливості! Немає миру!"

При цьому Трамп у своєму Twitter заявив, що наразі не планує відмовлятися від посади президента і інавгурація відбудеться.

Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun!