Прокремлівського пропагандиста Філліпса видворили з британського парламенту під вигуки "брехун" (відео)

Відео опубліковане на Twitter-сторінці посольства України у Британії.

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На відеозаписі видно, як охорона виводить Філліпса з одного із залів британського парламенту. При цьому лунають вигуки "ганьба", "забирайся геть" та "брехун".

"Ніхто не зможе зіпсувати українсько-британські відносини. Навіть російський пропагандист Філліпс, якого поліція вивела з парламенту Британії", - написала посол України у Великобританії Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, у серпні 2016-го року російський пропагандист Грем Філліпс вдерся до редакції німецького видання, журналісти викликали поліцію