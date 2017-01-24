Прокремлівського пропагандиста Філліпса видворили з британського парламенту під вигуки "брехун" (відео)
Скандального прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса видворили з будівлі британського парламенту.
Відео опубліковане на Twitter-сторінці посольства України у Британії.
Читайте такожПропагандист Russia Today повернувся до Латвії, незважаючи на заборону в'їзду, назвав владу "дебілами"
На відеозаписі видно, як охорона виводить Філліпса з одного із залів британського парламенту. При цьому лунають вигуки "ганьба", "забирайся геть" та "брехун".
"Ніхто не зможе зіпсувати українсько-британські відносини. Навіть російський пропагандист Філліпс, якого поліція вивела з парламенту Британії", - написала посол України у Великобританії Наталія Галібаренко.
Нагадаємо, у серпні 2016-го року російський пропагандист Грем Філліпс вдерся до редакції німецького видання, журналісти викликали поліцію
Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2017