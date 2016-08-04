Російський пропагандист Грем Філліпс вдерся до редакції німецького видання, журналісти викликали поліцію

Інцидент стався у вівторок, 2 серпня, повідомляє DW з посилання на dpa.

Інцидент почався з того, що двоє чоловіків вдерлися до бюро з вимогами взяти інтерв'ю у представника Correctiv Маркуса Бенсманна, який разом Девідом Кроуфордом працював над розслідуванням збиття авіалайнера MH17. У ході розслідування журналістам вдалось встановити факти, які вказують на те, що літак був збитий "Буком", екіпаж якого складався з російських офіцерів, з території, контрольованої проросійськими бойовиками.

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Від самого початку Філліпс та його напарник, німецький журналіст Біллі Сікс вели відеозйомку в офісі бюро, а коли їх попросили вимкнути камеру, ті почали вигукувати образливі гасла, звинувачуючи журналістів у брехні та пропаганді. За кілька хвилин представникам Correctiv вдалось виштовхати непроханих гостей з офісу, на місце події була викликана поліція. Редакція Correctiv подала заяву в правоохоронні органи, звинувативши провокаторів у незаконному вторгненні в приміщення і порушення недоторканності особистого життя шляхом незаконної відеозйомки.

На своїй сторінці в Twitter Філліпс підтвердив вторгнення до редакції, назвавши матеріали журналістів "пропагандою в дусі Геббельса".