Шварценеггер хоче стати президентом США

Губернатор Каліфорнії і знаменитий кіноактор Арнольд Шварценеггер виявив бажання стати президентом США, якщо це дозволить американська конституція.

Відповідаючи на запитання телеканалу CBS, чи хотів він бути президентом, А.Шварценеггер відповів: "Так, звісно". "Я завжди прагну до наступної великої мети", -зізнався "Термінатор" в інтерв`ю.

А.Шварценеггер народився в Австрії і одержав громадянство США в 1983р. Тим часом конституція США дозволяє балотуватися в президенти країни лише "громадянам Сполучених Штатів за народженням".

Губернатором Каліфорнії А.Шварценеггер вперше був обраний в 2003р., після чого переобирався в 2006р. Незважаючи на те що А.Шварценеггер був обраний як кандидат від Республіканської партії, він активно критикував адміністрацію президента США Джорджа Буша, перш за все, за екологічну політику. Проте за останні два роки політичний рейтинг кінозірки впав з 60% до 40% у зв`язку з важким фінансовим станом підвідомчого йому штату. Величезний бюджетний дефіцит Каліфорнії, що проектується на рівні в 40 млрд дол. через півтора роки, змусив губернатора оголосити в штаті "надзвичайний фінансовий стан".

Эхо Москвы