Верховний суд Греції відмовився екстрадувати солдатів, які утекли з Туреччини

Раніше, 6 грудня 2016 року афінський суд прийняв рішення про екстрадицію трьох солдатів у Туреччину, однак, як повідомляє турецьке видання Hurriet Daily News, вони заявили про намір оскаржити це рішення. У результаті суд відмовив в екстрадиції, передає РБК.

Читайте такожУ Туреччині депутат правлячої партії назвав НАТО "терористичною організацією" – ЗМІ

У вересні 2016 року грецький суд відмовив у наданні політичного притулку трьом з восьми солдатів. Пізніше суд відмовив в екстрадиції решті п'яти солдатам у зв'язку з тим, що їхнім життям у Туреччині може загрожувати небезпека. У той же час МЗС Туреччини неодноразово виступав з вимогою повернути всіх дезертирів у Туреччину.

У середині липня 2016 року, після невдалої спроби військового перевороту в Туреччині, три майора, три капітана і два сержанти турецької армії втекли з Туреччини на вертольоті в грецьке місто Александруполіс. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу зажадав від грецької сторони видачі втікачів. Влада Греції взяла турецьких військових під варту, розцінивши їхні дії як «незаконний в'їзд».

Турецький уряд 8 січня отримав право позбавляти громадянства всіх учасників липневого військового заколоту, які переховуються за кордоном і відмовляються постати перед судом.