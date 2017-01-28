Меркель і Трамп погодились, що НАТО має фундаментальне значення для миру і стабільності
Німецька канцлерка та президент США дійшли згоди про необхідність "чесного внеску" всіх союзників у колективну безпеку.
Під час перших переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп обговорили широкий спектр тем, серед яких НАТО, ситуація на Близькому та Середньому Сході та в Північній Африці, відносини з Росією та конфлікт на Сході України. Про це повідомляє "Німецька хвиля".
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Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у Twitter написав, що розмова тривала близько 45 хвилин.
Як зазначив речник Анґели Меркель Штеффен Зайберт, канцлерка і президент "дотримуються спільної думки щодо фундаментального значення, яке Альянс НАТО має для трансатлантичних відносин, та стосовно його важливої ролі для збереження миру і стабільності".
Меркель та Трамп також дійшли згоди щодо необхідності "відповідних інвестицій" у військову міць та "чесного внеску всіх союзників у колективну безпеку".
"Обидві сторони наголосили, наскільки важливою є тісна німецько-американська співпраця для безпеки і добробуту їхніх країн", - додав речник.
Офіційний Берлін повідомив про зміст переговорів лідерів двох держав більш ніж через чотири години після їхнього проведення.