Меркель і Трамп погодились, що НАТО має фундаментальне значення для миру і стабільності

Під час перших переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп обговорили широкий спектр тем, серед яких НАТО, ситуація на Близькому та Середньому Сході та в Північній Африці, відносини з Росією та конфлікт на Сході України. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

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Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у Twitter написав, що розмова тривала близько 45 хвилин.

Як зазначив речник Анґели Меркель Штеффен Зайберт, канцлерка і президент "дотримуються спільної думки щодо фундаментального значення, яке Альянс НАТО має для трансатлантичних відносин, та стосовно його важливої ролі для збереження миру і стабільності".

Меркель та Трамп також дійшли згоди щодо необхідності "відповідних інвестицій" у військову міць та "чесного внеску всіх союзників у колективну безпеку".

"Обидві сторони наголосили, наскільки важливою є тісна німецько-американська співпраця для безпеки і добробуту їхніх країн", - додав речник.

Офіційний Берлін повідомив про зміст переговорів лідерів двох держав більш ніж через чотири години після їхнього проведення.