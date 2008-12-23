Європа стурбована створенням "газової ОПЕК"

Кілька країн Західної Європи, які залежать від поставок газу з держав, лідери яких сьогодні збираються в Москві, висловили стурбованість із приводу саміту, повідомляє «Голос Америки».

Нагадаємо, сьогодні в Москві відбувся саміт країн-експортерів газу, який на думку експертів, є спробою створити організацію на зразок ОПЕК.

За його інформацією, європейські країни розглядають цей саміт як спробу контролювати ціни на газ. Стурбованість підкріплена погрозами Москви перекрити поставки газу до України через спори з оплатою. Проте, Росія запевняє, що мета зустрічі лише обмінятися поглядами й думками.

Опитані «Голосом Америки» експерти зазначають, що в разі створення газового об`єднання на зразок ОПЕК, Росія відіграватиме в ньому провідну роль. Експерт із питань енергетики інвестиційного банку «Ренесанс» Том МАНДІ зазначив: «Я думаю, вони прагнуть отримати можливість тиснути на світ за допомогою експорту газу, й контролюватимуть ціну на нього. Проте, зараз важко уявити, як вони можуть зробити це швидко».