В Аргентині суддя постановила заблокувати сайт і додаток сервісу Uber

Про це повідомив у понеділок прокурор Мартін Лападу, який подав відповідне клопотання, передає ТАСС.

"Суддя винесла рішення про повне блокування сайту й додатка Uber на території всієї республіки", - сказав він в ефірі телеканалу Todo Noticias. За його словами, заборона пов'язана з тим, що компанія "організовує комерційну діяльність у громадських місцях без дозволу".

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Як зазначив прокурор, постанова поки не вступила в силу, так як перед цим вона повинна бути схвалена Апеляційним судом. Представники Uber, у свою чергу, підкреслили, що раніше ця інстанція визнала блокування неможливим, оскільки суд Буенос-Айреса не може виносити рішення, дія яких виходить за межі міста".

За словами Лападу, він також просив суд видати ордер на затримання двох керівників аргентинського відділення Uber, однак клопотання не було задоволено. "Підставою для їхнього арешту може служити порушення постанови про блокування сервісу, винесене в середині квітня", - додав прокурор.

Uber почав приймати замовлення в Буенос-Айресі в квітні 2016 року. У цьому ж місяці суд аргентинської столиці прийняв до розгляду позов від профспілок таксистів і зобов'язав уряд міста призупинити роботу сервісу до винесення остаточного рішення у цій справі. Компанія відмовилася підкоритися постанови.