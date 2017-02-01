В Ірані заявляють, що їх ракетні випробування не порушують резолюції ООН

Іран відкидає звинувачення, що проведення ракетних випробувань може порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка забороняє Тегерану тестувати ядерну зброю.

Про це повідомляє Радіо Свобода. 31 січня голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що випробування, які проводить його країна, не порушують міжнародних зобов’язань. Читайте такожВипробування Іраном балістичної ракети: РБ ООН проведе екстрену нараду Тегеран наполягає, що проведення ракетних випробувань «загалом», резолюцією не заборонені. Як повідомляв УНІАН, Іран 29 січня вдруге здійснив тестовий запуск балістичної ракети середньої дальності, яка може нести ядерний заряд.

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