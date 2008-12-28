Ізраїль оголосив часткову мобілізацію

Заклик пов`язаний з військовою операцією

Уряд Ізраїлю на чолі з Ехудом ОЛЬМЕРТОМ прийняв рішення про необхідність проведення часткової мобілізації в країні. Як повідомляє "Газета.ру", призов резервістів пов`язаний із військовою операцією, що проводиться Ізраїлем у секторі Газа. За останніми даними, жертвами ізраїльських авіаударів по сектору Газа стали понад 270 чоловік.

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