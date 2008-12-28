Ізраїль оголосив часткову мобілізацію
13:50, 28 грудня 2008Світ
1225 0
Заклик пов`язаний з військовою операцією
Уряд Ізраїлю на чолі з Ехудом ОЛЬМЕРТОМ прийняв рішення про необхідність проведення часткової мобілізації в країні.
Як повідомляє "Газета.ру", призов резервістів пов`язаний із військовою операцією, що проводиться Ізраїлем у секторі Газа.
За останніми даними, жертвами ізраїльських авіаударів по сектору Газа стали понад 270 чоловік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter