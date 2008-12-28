Бойовики ХАМАС застрелили єгипетського офіцера

Бойовики палестинського руху ХАМАС застрелили єгипетського офіцера на кордоні сектора Газа і Єгипту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство МЕНА.

Перестрілка між єгипетськими прикордонниками і палестинцями відбулася, коли останні спробували прорватися на єгипетську територію через КПП Рафах. Палестинці також повідомляють про одного загиблого в зіткненнях.

Єгипетським силам безпеки вдалося закрити кордон. Нині посилено заходи безпеки вздовж усього кордону між Єгиптом і сектором Газа.

Раніше ізраїльські бомбардувальники завдали удару по тунелях в районі прикордонного поста "Рафах", через які палестинські бойовики доставляють в Газу зброю. Цілями ударів стали більш як 40 нелегальних підземних ходів. У проломи, що утворилися в прикордонній загороді, хлинули сотні людей. Єгипетські сили безпеки почали відновлювати кордон, проте жителі сектора Газа пригнали бульдозер для розчищення нових проходів.